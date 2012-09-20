Букмекеры не верят в победу украинских команд в Лиге Европы

{1-}Букмекеры не верят в успех "Днепра" и "Металлиста" в матчах с ПСВ и "Байером".

Между тем, букмекерские конторы продолжают принимать ставки на сегодняшние матчи Лиги Европы УЕФА. В противостоянии "Днепра" и ПСВ фаворитом матча называют команду Дика Адвоката, сообщает Gazeta.ua.

Так контора "Пари-матч" принимает ставки на победу "Днепра" с коэффициентом 3,00, тогда как победа ПСВ оценивается в 2,25. Коэффициент на ничью - 3,50. Британская контора William Hill дает практически такие же коэффициенты на этот матч - 3,00 (П1), 3,40 (Х), 2,30 (П2).

В матче "Байер" - "Металлист" букмекеры считают харьковскую команду аутсайдером. "Пари-матч" дает на победу харьковчан коэффициент 5,20, а William Hill - 4,80. Победу леверкузенцев конторы оценивают в 1,65 и 1,70 соответственно. Ничья - 3,70 и 3,75.

Напомним, матч "Днепр" - ПСВ состоится сегодня в Днепропетровске. Начало игры в 20:00, прямая трансляция на телеканале "2+2".

Игра "Байер" - "Металлист" состоится сегодня в Леверкузене. Начало игры в 22:05 по Киеву, прямая трансляция на телеканале "Футбол".

фото: novostiua.net

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