В Одессе поймали педофила, которого искали 3 года

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В Одессе19 сентября задержали человека, подозреваемого в педофилии, которого три года искали по всему СНГ.

В 2009 году жителя Киевской области уже задерживали, но в тот раз суд избрал в отношении 39-летнего подозреваемого меру пресечения в виде подписки о невыезде, сообщает Думская со ссылкой на информацию ГУ МВД в Одесской области.

После этого мужчина три года скрывался от следствия и находился в межгосударственном розыске.

Его подозревают в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 152 Уголовного кодекса — «насильственное удовлетворение половой страсти неестественным способом в отношении малолетних детей». Закон предусматривает наказание по этой статье в виде лишения свободы на срок от восьми до двенадцати лет.

Как ранее писал Главред, 17сентября стало известно, что, милиции удалось найти действительно виновного в совершении зверского убийства в начале 2011 года двух девочек Насти Балябиной и Тани Мизиной в Севастополе.

О том, что милиции удалось найти на этот раз действительно виновного в совершении этого зверского преступления, говорят и вещественные доказательства, найденные при обыске у задержанного.

"У него нашли девять мешков с уликами. Там много разных вещей, на некоторых была обнаружена кровь. Кроме того, он рассказал о том, что Настя ела, когда была у него", - сказала мать девочки.

фото: dumskaya.net

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