В Умани хасиды устроили шопинг-бум, скупали даже старье

Прибывшие в Умань на празднование Рош-ха-Шана – иудейского Нового года паломники хасиды развили бурную коммерческую деятельность.

По обряду во время празднования Рош-ха-Шана – с вечера 16 по вечер 18 сентября – хасидам нельзя было совершать покупки и торговля была приостановлена. Но с восьми часов вечера 18 сентября начался настоящий шопинг-бум, сообщает Киев еврейский.

Отлично изучившие вкусы и предпочтения хасидов местные жители за два часа они разложили, расставили и развесили советские раритеты, изделия народного творчества и картины. А когда стемнело, на лотках появились овощи и старье из уманских шкафов.

По впечатлению корреспондента издания, некоторые раскладки сильно поношенных старых шуб, шапок, пальто, детских вещей, игрушек, занавесок и прочего наводили на мысль, что местные торговцы вынесли содержимое старых шкафов на улицу, чтобы проветрить от моли и нафталина.

Однако местный колорит пришелся по душе приезжим хасидам. Многие из видавших виды вещей нашли покупателей.

Как ранее писал Главред, на празднование Рош-ха-Шана в Умань ортодоксальные евреи приезжают вместе со своими детьми. Берут только мальчиков. В городе они чувствуют себя как у себя дома. Самой большой забавой для подростков и детей является стрельба друг в друга из игрушечного пластикового оружия. Хасиды массово скупают его для своих детей. Порой можно встретить и взрослого хасида на улице с игрушечным автоматом или пистолетом.

фото: evreiskiy.kiev.ua

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