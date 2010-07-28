На Кавказе гора забрала жизни одесских альпинистов

Известные одесские альпинисты — мастер спорта Владимир Альперин по прозвищу Снежный барс и кандидат в мастера Владимир Кривошеев — погибли 21 июля при восхождении на пятитысячник Дыхтау на Центральном Кавказе. Об этом сообщил вице-президент альпклуба «Одесса» Мстислав Горбенко, информирует «Сегодня». Дыхтау с карачаевско-балкарского языка переводится как «Крутая гора». По словам Горбенко, ребята в составе спортивной группы планировали этим восхождением завершить летний сезон. В 7.00 двойка Альперина-Кривошеева вышла на связь последний раз. Они находились в бивуаке на высоте 4500 метров. Погодные условия были удовлетворительными, но в 13.00 разразилась гроза. После этого никаких известий о группе не поступало. Через три дня поисковая группа российского МЧС обнаружила тела. На место происшествия прибыла группа одесских спортсменов под руководством Владимира Могилы, однако подойти к соотечественникам из-за постоянных камнепадов одесситы не смогли. Сейчас рассматриваются варианты спуска останков.