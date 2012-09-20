Pussy Riot присудили премию Джона Леннона

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Группе Pussy Riot приисудили премию мира имени Джона Леннона, которую художница и певица Йоко Оно основала в память о своем муже.

Награду вручат 21 сентября в Нью-Йорке Петру Верзилову, мужу осужденной участницы группы Надежды Толоконниковой, сообщает Lenta.ru со ссылкой на Reuters.

Йоко Оно вручит премию вместе с исполнительным директором правозащитной организации Amnesty International в США Сюзан Носсел.

По словам Оно, она решила наградить участниц группы за их вклад в дело борьбы за свободу самовыражения женщин.

Премия Леннон-Оно вручается раз в два года, начиная с 2002 года, активистам за права человека и мир во всем мире. 9 октября — в 72-й день рождения Джона Леннона — в Рейкьявике пройдет еще одна церемония в честь лауреатов премии.

Как ранее писал Главред, в конце февраля пять девушек пришли в храм Христа Спасителя в Москве и, надев маски, провели так называемый «панк-молебен». Видеоролик с выступлением был выложен в интернете и вызвал большой общественный резонанс. Хамовнический суд Москвы 17 августа приговорил трех участниц акции — Надежду Толоконникову, Марию Алехину и Екатерину Самуцевич – к двум годам лишения свободы в колонии общего режима, признав их виновными в хулиганстве.

фото: profi-forex.org

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