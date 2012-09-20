СМИ выяснили размер минимальной зарплаты FEMENисток

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За офис в центре Киева FEMEN платит около 20 тыс. грн в месяц, а каждая из активисток получает зарплату не меньше тысячи долларов.

Об этом узнала журналистка программы "Гроші", которая ненадолго переквалифицировалась и стала активисткой женского движения FEMEN, сообщает ТСН.

Журналистка прошла все испытания и даже приняла участие в акции FEMEN в Париже у исламского культурного центра.

По ходу дела она подсчитала финансовые затраты на организацию поездки во Францию: билеты в Париж, гостиница, такси и еда - на каждую феминистку получается почти 1 тысяча евро в сутки. А еще надо платить активисткам зарплату и покупать им откровенные костюмы для публичных акций.

Кроме того, ей удалось снять на скрытую камеру процедуру прохождения собеседования и наставления лидера движения – Александры Шевченко – о том, как вести себя перед камерами фото- и тележурналистов во время акций.

Как оказалось, чтобы стать активисткой FEMEN, не нужно писать заявление и делать ксерокопию паспорта. Достаточно сфотографироваться на телефон с обнаженной грудью.

"Это нужно для того, чтобы я понимала, что ты готова раздеться. Чтобы во время акции, когда мы будем идти рядом, чтобы я вдруг не поняла, что ты морально к этому не готова", – пояснила Шевченко.

Несколько дней журналистку "проверяли на вшивость" и тренировали на скорость раздевания, устойчивость и агрессивность.

"Ты должна видеть, каким-то глазом на затылке, что тебя снимают. Должна цепляться за все выступающие углы, чтобы задержаться хотя бы на 1-2 секунды, чтобы тебя успели снять. Тебе надо так развернуться, чтобы твои сиськи главным образом засняли", - дала наставления девушке Александра Шевченко.

Политологи в один голос уверяют, по за голой грудью феминисток скрываются чьи-то деньги и политические интересы. Чаще всего в обществе FEMENисток видят бывшего владельца медиахолдинга KP Media американца Джеда Сандена, немецкого миллионера Хельмута Гайера и бизнесвумен из Германии Беату Шобер.

Как ранее писал Главред, движение FEMEN объявило о создании "международного тренировочного лагеря по организации секс-атак" в 18-м округе Парижа.

В ознаменование открытия лагеря несколько активисток FEMEN промаршировали топлесс по улицам французской столицы в своем традиционном виде – с феминисткскими слоганами на полуобнаженных телах и с традиционными украинскими прическами, украшенными разноцветными цветами и лентами.

фото, видео: tsn.ua/

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