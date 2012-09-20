Тесты для абитуриентов переведут на региональные языки

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В 2013 году тесты для внешнего независимого оценивания по истории Украины, всемирной истории, математике, биологии, географии, физике, химии будут переведены на крымскотатарский, молдавский, польский, русский, румынский, венгерский языки; мировой литературы - на русский язык.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки, молодежи и спорта Украины.

Соответствующий приказ ведомства "О внешнем независимом оценивании учебных достижений лиц, изъявивших желание поступать в высшие учебные заведения Украины в 2013 году" от 23.08.2012 г. № 943 зарегистрирован в Министерстве юстиции Украины .

Как ранее писал Главред, Министерство образования намерено до 15 октября зарегистрировать в Минюсте новые правила приема в высшие учебные заведения в 2013 году.

Об этом сообщил заместитель директора Департамента высшего образования, начальник отдела информационно-аналитической работы Минобразования Николай Фоменко во время круглого стола по итогам нынешней вступительной кампании.

По его словам, министр образования Дмитрий Табачник подписал приказ о создании рабочей группы, которая будет работать над условиями приема в высшие учебные заведения в 2013 году.

В новых правилах приема будут учтены те позиции, которые в этом году могли двояко трактоваться. В частности, планируется более детально расписать процедуру зачисления абитуриентов.

фото: osvita.ua

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