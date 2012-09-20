Первый домашний матч отбора на ЧМ-2014 сборная Украины проведет в Киеве

{1-} Первый домашний матч отбора на Чемпионат мира-2014 сборная Украины проведет на НСК «Олимпийский» в Киеве.

Об этом заявил глава ФФУ Анатолий Коньков, передает «Чемпионат.com».

Встреча состоится 16 октября в рамках европейской группы H между сборными Украины и Черногории.

«Первый домашний матч сборной Украины в отборе на ЧМ-2014 проведем в Киеве на НСК «Олимпийский», - заявил глава украинской футбольной федерации.

Кроме того, он заверил, что организационные вопросы уже решены, а цены билетов на матч установлены в пределах от 30 до 300 гривен.

Также отметим, что 12 октября в Кишиневе состоится поединок между сборными Молдовы и Украины.

Напомним, как сообщал «Главред» ранее, в стартовом поединке отборочного турнира наша команда на Уэмбли сыграла с англичанами.

Украина не удержала победу: практически весь матч ведя в счете, наши пропустили на последних минутах.

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