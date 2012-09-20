Главарь кровавой российской банды вскрыл вены в суде

20 сентября 2012, 16:58

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Сергей Цапок – предполагаемый главарь Кущевской преступной группировки – вскрыл себе вены в ходе отбора присяжных заседателей.

Об этом заявил журналистам представитель группы гособвинителей, сообщает РИА Новости.

В результате отбор присяжных был сорван. В суде добавили, что после того, как у Цапка заживут раны, слушания продолжатся. По предварительной информации, они начнутся 8 октября.

Второй подсудимый Владимир Алексеев отреагировал на поступок Цапка криком: "Посмотрите, до чего довели человека!", после чего начал метаться по огороженному помещению для подсудимых.

Напомним, помимо Цапка и Алексеева, перед судом присяжных должны предстать дядя Цапка Николай и Игорь Черных (ранее сообщалось, что присяжные будут судить также Вячеслава Цеповяза и Владимира Запорожца, но 20 сентября СМИ не сообщили об их присутствии в суде). По версии следствия, подсудимые входили в банду, действовавшую в станице Кущевская Краснодарского края с 1990-х годов. Группировка была ликвидирована после того, как осенью 2010 года в Кущевской были убиты сразу 12 человек – фермер Сервер Аметов, его семья и гости.

Следователи полагают, что Цапок убил Аметова, желая отомстить за убийство своего брата Николая Цапка - младшего. Следствие пришло к выводу, что он ошибался - на самом деле Николай был убит не Аметовым, а бандой местного жителя Вадима Палкина. Эта небольшая группировка пыталась конкурировать с "цапковскими". 20 сентября Следственный комитет объявил о завершении расследования дела этой банды.

Пока длилось следствие, двое членов банды Цапка покончили с собой. Николай Цапок - старший четыре раза резал себе вены в СИЗО.

Как ранее писал Главред, суд над бандой Сергея Цапка начался 20 августа. Как стало известно, организатор множества убийств, Сергей Цапок, которому грозит высшая мера наказания, больше всего переживает за судьбу своих сельскохозяйственных угодий и породистого стада коров.

Сергей Цапок первым дал показания следствию, а его подручные начали говорить позже, понимая, что молчать бесполезно. До этого участники резни долго верили во всемогущество своего босса.

Фото: кадр НТВ

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