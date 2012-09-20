Стали известны подробности трагического ДТП на Московском мосту

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Сотрудникам ГАИ не удалось установить на месте происшествия личность водителя, погибшего в четверг утром в результате ДТП на Московском мосту в Киеве.

Как сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Киева, также неизвестно, каким образом он выехал на встречную полосу и сколько двигался по ней до момента столкновения.

ДТП на Московском мосту могло быть самоубийством

Напомним, утром 20 сентября движение транспорта с жилмассива Троещина в направлении правого берега было парализовано из-за аварии на Московском мосту. Здесь столкнулись ВАЗ-2101 и микроавтобус «Мерседес».

ДТП произошло в начале седьмого утра. Предварительно установлено, что водитель «Мерседеса» с пассажиром двигался в левом ряду в направлении Петровки. Впереди него ехал легковой автомобиль, который внезапно повернул направо.

Как выяснилось, «Жигули» двигались по встречной полосе со стороны Петровки. Избежать столкновения с ними водитель «Мерседеса» не смог.

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Вследствие лобового столкновения водитель «Жигулей» погиб на месте происшествия, а водителя и пассажира микроавтобуса доставили в больницу.

В результате аварии практически вся проезжая часть в направлении Петровки была занята. Инспекторы ГАИ немедленно приняли меры, чтобы освободить для движения две полосы.

фото: udai.kiev.ua

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