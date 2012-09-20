В Грузии тюремщик получил 2 миллиона долларов за съемки пыток

{1-} Бывший тюремщик Владимир Бедукадзе, снимавший пытки над заключенными в тбилисской тюрьме, получил за эту видеозапись два миллиона долларов, сообщает «Грузия Online».

Напомним, как сообщал «Главред» ранее, кадры издевательств в глданской тюрьме №8 (Глдани – один из районов Тбилиси) были показаны в эфире грузинских оппозиционных телеканалов.

На видео попали эпизоды, в которых заключенных избивают и насилуют дубинками.

Генпрокурор Грузии Муртаза Зоделава заявил, что деньги были внесены заказчиками видеосъемки. Однако кто конкретно выплатил указанную сумму, чиновник не уточнил.

Скандальное видео можно увидеть ЗДЕСЬ.

Владимир Бедукадзе, который якобы получил деньги, в прошлом работал в глданской тюрьме. По официальным данным, он был уволен в мае 2012 года и после увольнения покинул Грузию и перебрался в Бельгию.

18 сентября, когда были показаны скандальные кадры, Бедукадзе выступил в эфире оппозиционного телеканала (связавшись с журналистами посредством Skype) и заявил, что пытки проводились по указанию главы МВД Бачо Ахалаи с ведома министра по делам исполнения наказаний Хатуны Калмахелидзе.

МВД Грузии сообщило, что виновные в издевательствах над заключенными задержаны, а Бедукадзе, который успел покинуть Грузию, официально объявлен в розыск.

При этом в министерстве заявили, что организатором пыток был находящийся в той же глданской тюрьме сторонник оппозиции Тамаз Тамазишвили. Следуя официальной версии, он договорился с тюремщиками, чтобы те (за вознаграждение) избивали других заключенных и снимали это на видео (получая таким образом компрометирующие материалы, которые оппозиция может использовать против власти).

Видео, по словам генерального прокурора Грузии, предназначалось для передачи «третьему лицу» (то есть находящийся в тюрьме оппозиционер, по официальной версии, выступал в качестве посредника). Имя этого «третьего лица» прокуратура не называет.

История о пытках в глданской тюрьме вызвала в Грузии большой резонанс. В Тбилиси и других городах прошли акции протеста, которые требовали отставки министра по делам исполнения наказаний и других представителей руководства страны.

Министр по делам наказаний Хатуна Калмахелидзе после демонстрации видео заявила об отставке. На освободившееся место президент Грузии Михаил Саакашвили назначит Георгия Тугуши, который в настоящее время занимает пост омбудсмена.

Власти Грузии пообещали наказать виновных, а также реформировать пенитенциарную систему. До завершения реформы планируется направить в тюрьмы полицейских, чтобы они присматривали там за порядком.

Тюремный скандал разгорелся в Грузии менее чем за две недели до выборов в парламент. Они назначены на 1 октября.

фото: police.ge

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