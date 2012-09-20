Градоначальник Черновцов призвал львовян голосовать за черновицких майдансеров

Градоначальник Черновцов Виталий Михайлишин накануне полуфинала всеукраинского танцевального конкурса "Майданс" посетил Львов, чтобы призвать львовян голосовать за черновицкую команду, которая принимает участие в телевизионном шоу "Майданс", сообщает Lb.ua.

"Обращаюсь к вам по необычному поводу. 22 сентября в Киеве состоится полуфинал всеукраинского танцевального конкурса "Майданс", в котором будет принимать участие детская команда из моего города. Я длительное время общаюсь с этим коллективом и предоставляю помощь в рамках своих возможностей этим детям на пути к их мечте", - обратился к львовянам Виталий Михайлишин.

"В субботу будет решаться судьба черновицкой команды. Ключевым моментом определения победителей будет так называемое смс-голосование. Наша команда очень тщательно готовилась, не жалея сил и времени. Но, к сожалению, очень многое зависит не от команды, а от людей, которые могут поддержать ее своим голосованием. Поэтому я приехал просить вас, наших уважаемых соседей, поддержать нашу команду своим голосованием в эту субботу", - отметил он.

Виталий Михайлишин отметил, что в Черновцах проживает около 250 тысяч, а во Львове в разы больше людей. И если черновицких майдансеров поддержит хотя бы несколько сот тысяч львовян, то они обязательно одержат победу.

"Мы не такой большой город как Львов, но точно так же, как и львовяне, имеем свою гордость. Я некоторое время наблюдаю за этим проектом, видел, как, к сожалению, выбыла из этих соревнований львовская команда, которая, по моему мнению, очень талантливая и очень креативная. Я приехал просить вас, наших уважаемых соседей, поддержать нашу команду своим голосованием в субботу. Эта победа очень важна для всех черновчан, но особенно она важна для этих детей", - подчеркнул Виталий Михайлишин.

По условиям конкурса телепроекта "Майданс" каждая команда-участник должна объявить, на что она потратит миллион призовых средств в случае победы. Черновицкие майдансеры объявили, что направят эти средства на оборудование для Черновицкого Национального Университета им. Федьковича.

"Это означает, что эти маленькие граждане связывают свое будущее со своим родным городом, стремятся учиться в Университете, мечтают прославить наш город на весь мир. Поэтому прошу вас о поддержке, чтобы вы, как журналисты через ваши СМИ донесли до львовян мою человеческую просьбу поддержать ваших добрых соседей - маленьких черновчан, которые принимают участие в танцевальном конкурсе", - отметил Виталий Михайлишин.

Верит в победу и поддержку своих земляков черновицких майдансеров журналистка львовского корпункта телеканала "Интер", который транслирует это шоу.

"Я думаю, если Львов кого-то и поддержит, то это будут точно Черновцы, - уверена журналист "Интера" София Гордиенко. - Мы, галичане, очень любим, когда нас просят. И сам факт, что мэр города приехал сюда лично и попросил помочь, сыграет свою роль. Возможно не только Львов, но и область проголосуют за черновчан".