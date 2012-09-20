«Днепр» и ПСВ назвали составы на игру

{1-} Названы составы команд на матч Лиги Европы между «Днепром» и ПСВ «Эйндховен», который состоится сегодня, 20 сентября, на «Днепр Арене».

Напомним, прямая трансляция поединка пройдет на телеканале «2+2», начало матча - 20:00.

«Днепр»: Лаштувка (вратарь), Мазух, Мандзюк, Стринич, Жулиано, Коноплянка, Чеберячко, Ротань (капитан), Зозуля, Селезнев, Матеус

Запасные: Шелихов (вратарь), Одибе, Кравченко, Канкава, Алиев, Калинич

Тренер: Хуанде Рамос

ПСВ: Ватерман (вратарь), Марсело, Виллемс, Дерейк, ван Боммел (капитан), Строотман, Хатчинсон, Тойвонен, Ленс, Мертенс, Нарсингх

Запасные: Тытонь (вратарь), Йоргенсен, Манолев, Энгелаар, Матавж, Вейналдум, Депай

Тренер: Дик Адвокаат

Также напомним, что сегодня в Лиге Европы также сыграют «Байер» и «Металлист». Начало матча – 22:05, прямая трансляция – телеканал «Футбол».

фото: .sport-xl.net

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