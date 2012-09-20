На Волыни экс-депутат приговорен за махинации на кладбище

{1-} В Луцке суд приговорил бывшего депутата Волынского областного совета Александра Викторова к 5,5 годам лишения свободы за получение взяток за выделение мест на кладбищах под семейные захоронения.
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Волынской области.
По данным ведомства, директор комбината на протяжении двух лет получал взятки за выделение места на кладбище в селе Гараджа Луцкого района.
Экс-депутату также инкриминируется присвоение денег КП «Луцкий специализированный комбинат коммунально-бытового обслуживания», в ведении которого находится кладбище.
Кроме 5,5 лет заключения Викторов приговорен к конфискации имущества.
Фото: umvs.dp.ua
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