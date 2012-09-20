Первый тайм «Днепр» - ПСВ закончился атаками украинцев

{1-} В Лиге Европы украинский «Днепр» и голландский ПСВ закончили первый тайм.

На поле «Днепр-Арены» украинский клуб не стушевался перед именитым соперником и проводит множество острых атак на ворота соперников, которой не хватает остроты завершающего удара.

Статистика первого тайма «Днепр» - ПСВ:

Удары в створ ворот: 3 – 1

Удары в сторону ворот: 3 – 2

Угловые: 2 – 1

Предупрежден: Чеберячко

фото: .sport-xl.net

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