«Днепр» забивает ПСВ в Лиге Европы - 1:0

{1-} В Лиге Европы между «Днепром» и ПСВ второй тайм начался голом украинской команды.
На 50-й минуте подача Яна Лаштувки на Матеуса закончилась взятием ворот ПСВ «Эйндховен».
Напомним, команды вышли на поле в таких составах:
«Днепр»: Лаштувка (вратарь), Мазух, Мандзюк, Стринич, Жулиано, Коноплянка, Чеберячко, Ротань (капитан), Зозуля, Селезнев, Матеус
Запасные: Шелихов (вратарь), Одибе, Кравченко, Канкава, Алиев, Калинич
Тренер: Хуанде Рамос
ПСВ: Ватерман (вратарь), Марсело, Виллемс (Энгелаар, 46), Дерейк, ван Боммел (капитан), Строотман, Хатчинсон, Тойвонен, Ленс, Мертенс, Нарсингх
Запасные: Тытонь (вратарь), Йоргенсен, Манолев, Матавж, Вейналдум, Депай
Тренер: Дик Адвокаат
фото: .sport-xl.net
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