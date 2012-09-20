«Днепр» - ПСВ: украинцы забивают второй гол, опубликовано видео

В матче Лиги Европы между «Днепром» и ПСВ украинская команда забила второй гол.

На 58-й минуте скоростная атака хозяев вылилась в рикошет от голландского защитника Хатчинсона – автогол, 2:0.

Напомним, на 50-й минуте «Днепр» открыл счет – подачу вратаря подхватил Матеус, который сумел протолкнуть мяч мимо защитника и вратаря ПСВ – 1:0

Напомним, команды вышли на поле в таких составах:

«Днепр»: Лаштувка (вратарь), Мазух, Мандзюк, Стринич, Жулиано, Коноплянка, Чеберячко, Ротань (капитан), Зозуля, Селезнев, Матеус

Запасные: Шелихов (вратарь), Одибе, Кравченко, Канкава, Алиев, Калинич

Тренер: Хуанде Рамос

ПСВ: Ватерман (вратарь), Марсело, Виллемс, Дерейк, ван Боммел (капитан), Строотман, Хатчинсон, Тойвонен, Ленс, Мертенс, Нарсингх

Запасные: Тытонь (вратарь), Йоргенсен, Манолев, Энгелаар, Матавж, Вейналдум, Депай

Тренер: Дик Адвокаат

фото: .ФК Днепр

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