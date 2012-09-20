{1-} Перед матчем Лиги Европы «Байер» и «Металлист» назвали составы на игру.
«Байер»: Лено (вратарь), Швааб, Волльшайд, Эемер Топрак, Райнартц, Рольфес (капитан), Л. Бендер, Ренато Аугусто, Хосогай, Белльараби, Кисслинг
Запасные: Ренсинг (вратарь), М. Фридрих, Хегелер, Шюррле, Сэм, Кастро, Фернандес
Тренер: Саша Левандовски
«Металлист»: Горяинов (вратарь), Вильягра, Торсильери, Фининьо, Гуэй, Эдмар, Клейтон Шавьер, Соса (капитан), Торрес, Тайсон, Кристальдо
Запасные: Денчук (вратарь), Пшеничных, Обрадович, Бланко, Марлос, Ребенок, Виллиан
Тренер: Мирон Маркевич
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