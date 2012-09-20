«Днепр» обыграл ПСВ в Лиге Европы: видео голов

«Днепр» уверенно стартовал в Лиге Европы матчем с грозным ПСВ: игра завершилась победой украинской команды - 2:0.

Отметим, что залогом позитивного результата для хозяев стали надежная игра в обороне, эффективность атаки и небольшая доля везения.

«Днепр» - ПСВ 2:0

Голы: Матеус, 50, Хатчинсон, 58 (в свои ворота)

«Днепр»: Лаштувка, Мандзюк, Мазух, Чеберячко, Стринич, Ротань, Жулиано, Зозуля (Канкава, 85), Коноплянка (Денисов, 84), Матеус, Селезнев

ПСВ: Ватерман, Хатчинсон, Марсело, Дерек, Виллемс (Энгелаар, 46), Строотман, ван Боммель, Тойвонен, Нарсинг (Матавж, 73), Мертенс (Депай, 74), Ленс

Предупреждены: Чеберячко, Коноплянка, Селезнев - Тойвонен, Строотман, Ленс

Отметим, что первый гол был забит после паса вратаря - первым на мяче оказался Матеус, который головой перебросил и защитника, и вратаря ПСВ.

Второй мяч также был забит отчасти курьезно - позиционная атака «Днепра» продолжалась подачей к воротам гостей и защитник ПСВ Хатчинсон срезал мяч в собственные ворота - 2:0

Фото: ФК Днепр

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