«Байер» и «Металлист» первый тайм сыграли вничью: вся статистика

{1-} В Лиге Европы первый тайм противостояния леверкузенского «Байера» и харьковского «Металлиста» закончился вничью - 0:0.
Преимуществом в первой половине игры владели немцы, однако и украинский клуб провел несколько опасных атак.
Напомним, команды начали игру в таких составах:
«Байер»: Лено (вратарь), Швааб, Волльшайд, Эемер Топрак, Райнартц, Рольфес (капитан), Л. Бендер, Ренато Аугусто, Хосогай, Белльараби, Кисслинг
Запасные: Ренсинг (вратарь), М. Фридрих, Хегелер, Шюррле, Сэм, Кастро, Фернандес
Тренер: Саша Левандовски
«Металлист»: Горяинов (вратарь), Вильягра, Торсильери, Фининьо, Гуэй, Эдмар, Клейтон Шавьер, Соса (капитан), Торрес, Тайсон, Кристальдо
Запасные: Денчук (вратарь), Пшеничных, Обрадович, Бланко, Марлос, Ребенок, Виллиан
Тренер: Мирон Маркевич
Статистика первого тайма «Байер» - «Металлист»:
Удары: 12-5
Удары в створ: 6-1
Удары мимо ворот: 3-4
Офсайды: 1-2
Желтые карточки: 1-0
Фолы: 7-7
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