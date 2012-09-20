«Байер» и «Металлист» первый тайм сыграли вничью: вся статистика

{1-} В Лиге Европы первый тайм противостояния леверкузенского «Байера» и харьковского «Металлиста» закончился вничью - 0:0.

Преимуществом в первой половине игры владели немцы, однако и украинский клуб провел несколько опасных атак.

Напомним, команды начали игру в таких составах:

«Байер»: Лено (вратарь), Швааб, Волльшайд, Эемер Топрак, Райнартц, Рольфес (капитан), Л. Бендер, Ренато Аугусто, Хосогай, Белльараби, Кисслинг

Запасные: Ренсинг (вратарь), М. Фридрих, Хегелер, Шюррле, Сэм, Кастро, Фернандес

Тренер: Саша Левандовски

«Металлист»: Горяинов (вратарь), Вильягра, Торсильери, Фининьо, Гуэй, Эдмар, Клейтон Шавьер, Соса (капитан), Торрес, Тайсон, Кристальдо

Запасные: Денчук (вратарь), Пшеничных, Обрадович, Бланко, Марлос, Ребенок, Виллиан

Тренер: Мирон Маркевич

Статистика первого тайма «Байер» - «Металлист»:

Удары: 12-5

Удары в створ: 6-1

Удары мимо ворот: 3-4

Офсайды: 1-2

Желтые карточки: 1-0

Фолы: 7-7

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