Матч соперников "Днепра" завершился разгромом

{1-}Итальянский «Наполи» в рамках первого тура групповой стадии Лиги Европы верх над шведским АИКом — 4:0.
Хет-трик на счету чилийского форварда Эдуардо Варгаса (6-я, 46-я и 69-я минуты), еще один результативный удар нанес Блерим Джемаили (90), пишет livesport.ru.
Наполи (Италия) - АИК (Швеция) - 4:0
Гол: Эдуардо Варгас (6, 46, 69), Блерим Джемаили (90)
Удаление: Марек Гамшик (75)
Наполи: Розати, Гамберини, Фернандес, Ароника, Донадель (Джемаили, 56), Место, Бехрами, Эль-Каддури (Гамшик, 46), Доссена, Инсинье, Варгас (Суньига, 80)
АИК: Турина, Лоренцсон, Карлссон, Майсторович, Юханссон, Борхес, Даниэльссон (Лундберг, 81), Лалавеле, Кайонго-Мутумба (Квайсон, 70), Карикари (Гоитом, 76), Бангура
Таким образом, неаполитанцы и украинцы возглавили группу F.
Напомним, днепропетровский «Днепр» в рамках первого тура групповой стадии Лиги Европы в домашних стенах уверенно переиграл нидерландский ПСВ — 2:0.
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