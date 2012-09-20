Кабмин выделит деньги на лечение паралимпийца

{1-}Кабинет министров выделил 380 тыс. гривен на лечение за рубежом заслуженного мастера спорта Украины, паралимпийского чемпиона и многократного призера Паралимпийских игр, чемпиона и рекордсмена мира и Европы по плаванию Дмитрия Крыжановского на связи с тяжелой болезнью суставов. Такое решение было принято на заседании правительства 19 сентября, сообщает пресс-служба Кабмина.

Равиль Сафиуллин отметил, что это решение даст возможность получить качественное и своевременное лечение, будет способствовать восстановлению полноценной спортивной формы и социально-бытовой адаптации в обществе.



Напомним, Дмитрий Крыжановский на Паралимпиаде в Лондоне в 2012 году занял четвертое место. На Играх-2004 в Афинах выиграл две серебряные медали, а в Пекине-2008 завоевал золото и серебро.



Выступает в классе спортсменов с ограниченными физическими возможностями S5. Председатель Государственной службы молодежи и спорта Украиныотметил, что это решение даст возможность получить качественное и своевременное лечение, будет способствовать восстановлению полноценной спортивной формы и социально-бытовой адаптации в обществе.Напомним, Дмитрий Крыжановский назанял четвертое место. На Играх-2004 в Афинах выиграл две серебряные медали, а в Пекине-2008 завоевал золото и серебро.Выступает в классе спортсменов с ограниченными физическими возможностями S5.