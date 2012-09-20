У тренера братьев Кличко врачи нашли рак

{1-} Тренер украинских чемпионов Виталия и Владимира Кличко Эмануэль Стюард болен раком.
Об этом сообщает портал vringe.com.
Как рассказал канадский промоутер Ивон Мишел, легендарный тренер, члена Зала Славы бокса серьезно болен.
Более того, Стюард уже находится в больнице, где проходит обязательные процедуры перед хирургическим вмешательством.
После внезапно диагностированной болезни Стюард не присутствовал на поединке Серхио Мартинеса и Хулио Сезара Чавеса-младшего, а также не сможет находиться в углу своего канадского подопечного Адониса Стивенсона, которому 12 октября предстоит провести бой с Донованом Джорджем.
Прогнозы на более отдаленное будущее врачи пока не делают.
Фото: vringe.com
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