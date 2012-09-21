Ротань: ПСВ получил по заслугам

Капитан "Днепра" Руслан Ротань заявил, что приятно обыгрывать такие команды, как ПСВ. Об этом он рассказал при общении со СМИ в смешанной зоне,пишет football.ua.

"Приятно обыгрывать такие команды, конечно, мы довольны, сделали праздник городу. Мы очень довольны, не смотрим на ПСВ, как там они играли, главное, что мы хорошую игру показали. Вчера на пресс-конференции они с пренебрежением к нам относились, и вот по заслугам получили", - сказал он.

"Конечно, присутствовало волнение. Дома первый матч, и хотелось стартовать в группе хорошо, не упасть лицом в грязь перед своими болельщиками" - добавил капитан "Днепра".

Напомним, днепропетровский «Днепр» в рамках первого тура групповой стадии Лиги Европы в домашних стенах уверенно переиграл нидерландский ПСВ — 2:0.

Фото: ФК Днепр

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