«Металлист» отстоял ничью в гостях у «Байера»: видеообзор

Харьковский «Металлист» в гостях у фаворита группы – «Байера», сумел отстоять ничейный результат и добыл важное очко в турнирной таблицее.
«Байер» - «Металлист» 0:0
Команды играли в таких составах:
«Байер»: Лено, Швааб, Вольшайд, Топрак, Райнартц, Рольфес, Бендер (Шюррле, 63), Ренато Аугусто (Кастро, 63), Хосогаи, Беллараби, Кисслинг (Фернандес, 76)
«Металлист»: Горяинов, Вильягра, Торсильери, Гуйе, Фининьо, Эдмар, Шавьер, Соса (Пшеничных, 88), Торрес, Тайсон (Виллиан, 64), Кристальдо (Марлос, 76)
Предупреждены: Швааб, Беллараби
Отметим, что в другом матче Лиги Европы «Днепр» также встречался с фаворитом группы и уверенно обыграл грозный ПСВ: игра завершилась победой украинской команды - 2:0.
Фото, видео: bayer04.de, metalist.ua, ТСН
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