Тренер «Металлиста»: ничья с «Байером» - неплохой результат

{1-}На послематчевой пресс-конференции в Леверкузене главный тренер «Металлиста» не очень радовался.
Мирон Маркевич заявил, что он доволен результатом, но не игрой команды.
«Результатом, пожалуй, да. А игрой, к сожалению, нет» - сказал тренер, сообщает football.ua.
Тренер считает ничью неплохим результатом, играли с хорошей командой. Хотя в атаке команда выглядела очень бледно. И добавил, ничья не наихудший исход в матче с «Байером».
Тренер также отметил, что не было абсолютно никаких реваншистских настроений.
«Мы понимали, что начинаем групповой турнир матчем на выезде, и нужно брать хоть какие-то очки. А предыдущие матчи с «Байером» уже забыты» - отметил наставник «Металлиста».
Напомним, 20 сентября, харьковский «Металлист» в гостях у фаворита группы – «Байера», сумел отстоять ничейный результат и добыл важное очко в турнирной таблицее.
Фото: football.ua
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