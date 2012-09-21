Тренер «Металлиста»: ничья с «Байером» - неплохой результат

{1-}На послематчевой пресс-конференции в Леверкузене главный тренер «Металлиста» не очень радовался.

Мирон Маркевич заявил, что он доволен результатом, но не игрой команды.

«Результатом, пожалуй, да. А игрой, к сожалению, нет» - сказал тренер, сообщает football.ua.

Тренер считает ничью неплохим результатом, играли с хорошей командой. Хотя в атаке команда выглядела очень бледно. И добавил, ничья не наихудший исход в матче с «Байером».

Тренер также отметил, что не было абсолютно никаких реваншистских настроений.

«Мы понимали, что начинаем групповой турнир матчем на выезде, и нужно брать хоть какие-то очки. А предыдущие матчи с «Байером» уже забыты» - отметил наставник «Металлиста».

Напомним, 20 сентября, харьковский «Металлист» в гостях у фаворита группы – «Байера», сумел отстоять ничейный результат и добыл важное очко в турнирной таблицее.

Фото: football.ua

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