За смерть 20-летнего парня сотрудницу "Киевгаза" могут посадить на 5 лет

21 сентября 2012, 08:10

{1-}За смерть от отравления угарным газом 20-летнего киевлянина сотрудницу «Киевгаза» могут посадить на 2—5 лет.

Об этом сообщила пресс-служба киевской прокуратуры: «За служебную халатность должностного лица, которая привела к гибели жителя дома на ул. Воровского, 45-б, прокуратура Шевченковского района возбудила уголовное дело», пишет Сегодня.

Как выяснили в прокуратуре, виноваты в трагедии именно сотрудники «Киевгаза».

Трагедия произошла еще 27 марта утром в больницу поступили женщина с ребенком, которые жаловались на головокружение и тошноту. Врачи решили, что такие симптомы могут быть при отравлении угарным газом, и вызвали в дом аварийную службу. К сожалению, спасатели приехали поздно — в 12.00 в одной из квартир они обнаружили мертвого 20-летнего парня и 21-летнюю девушку без сознания. Она, к счастью, выжила.

В ПАО «Киевгаз» тогда отмахнулись: мол, отравление людей могло произойти из-за неисправных дымовых и вентиляционных каналов жилого дома, а именно — несанкционированного подключения дымохода от газовой колонки одной из квартир дома в вентиляционный канал квартир пострадавших. Прокуратура же выяснила, что виноваты в трагедии именно сотрудники «Киевгаза».

«Согласно выводам Госгорпромнадзора, трагедия произошла из-за неисправности дымовых и вентиляционных каналов в доме. При этом специалисты ПАО «Киевгаз» неисправности внутридомовой системы газоснабжения во время плановой проверки за три месяца до трагедии не обнаружили. Ответственной за проверку и техобслуживание газового оборудования в доме была старший мастер филиала №7 «Киевгаза». Она не обеспечила контроль за обследованием системы газоснабжения и безопасной ее эксплуатации», — сообщили в прокуратуре.

В «Киевгазе» не согласны с обвинениями. «Наши юристы готовят апелляцию», — сказали в пресс-службе компании.

фото: eizvestia.com

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