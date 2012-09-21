В Одессе бывший милиционер зарезал таксиста: ему грозит 15 лет тюрьмы

{1-} В Одессе задержан бывший участковый милиционер. Во время ссоры он зарезал подвозившего его домой мужчину. Тело с пятью ножевыми ранениями было обнаружено в лесополосе на окраине города.

А спустя неделю вышли на след убийцы, сообщает ТСН.

«В дежурную часть милиции Ильичевска поступил сигнал, что вблизи очистных сооружений случайный прохожий наткнулся на человеческое тело с признаками насильственной смерти. Следователи, прибывшие на место, насчитали пять смертельных ножевых ранений. Ни документов, ни телефона у погибшего не было.

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«Анализируя ранее полученные сведения, установили, что в городе Одессе в один из райотделов обращались родственники об исчезновении мужчины в ночь с 4 на 5 сентября. В ходе работы и по пропавшему без вести, и по трупу было понятно, что это именно тот человек, который пропал», - рассказал начальник криминальной милиции ГУ МВД в Одесской области Анатолий Мисюра.

Стало известно, что по вечерам пропавший мужчина подрабатывал таксистом, поэтому следователи начали искать его авто. Через три дня машину обнаружили припаркованной в Одессе вблизи хозяйственного суда. По отпечаткам пальцев, которые нашли внутри, вышли на след предполагаемого убийцы.

Подозреваемый оказался бывшим милиционером. Правоохранители говорят, что участковым он проработал меньше года и уволился еще в 2010-м. На допросе мужчина рассказал, что по дороге поссорился с таксистом. Когда словесные аргументы закончились, достал нож и ударил водителя сначала в шею, а затем несколько раз в живот.

На машине убитого злоумышленник вернулся в Одессу. По дороге выбросил нож и мобильник таксиста, а о следах в машине не позаботился. Сейчас подозреваемый экс-участковый в следственном изоляторе. За совершенное преступление он может попасть за решетку на 15 лет.

Ранее «Главред» сообщал, что в центре Одессы был убит крупный бизнесмен Сергей Бруквач, который руководил строительной компанией «СМ И КО». Он получил полтора десятка ножевых ранений. Поражены был живот, бок, плечо. Бизнесмен не дошел всегонесколько метров, в котором стоял его оранжевый спорткар БМВ.

фото, видео: tsn.ua

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