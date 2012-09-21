Сегодня православные и греко-католики празднуют Рождество Пресвятой Богородицы

{1-}21 сентября православные и греко-католики празднуют Рождество Пресвятой Богородицы.

Пресвятая Дева Мария родилась в небольшом Галилейском городе Назарете. Родителями Ее были праведные Иоаким из рода пророка и царя Давида и Анна из рода первосвященника Аарона, сообщает Pravmir

Супруги были бездетны, так как святая Анна была неплодна. Достигнув преклонных лет, Иоаким и Анна не теряли надежды на милость Божью, твердо веря, что Богу все возможно, и Он может разрешить неплодство Анны даже в ее старости, как некогда разрешил неплодство Сарры, супруги патриарха Авраама.

Святые Иоаким и Анна дали обет посвятить Богу для служения в храме дитя, которое им пошлет Господь. Бесчадие считалось в еврейском народе наказанием Божиим за грехи, поэтому святые и праведные Иоаким и Анна терпели несправедливые поношения от своих соотечественников. В один из праздников старец Иоаким принес в Иерусалимский храм свою жертву в дар Богу, но первосвященник не принял ее, назвав Иоакима недостойным, ввиду его бесчадия.

Святой Иоаким в глубоком горе ушел в пустыню и там со слезами молился Господу о даровании дитяти. Святая Анна, узнав, что произошло в Иерусалимском храме, горько плакала, однако не роптала на Господа, а молилась, призывая на свою семью милосердие Божие. Господь исполнил их прошение, когда святые супруги достигли преклонного возраста и приготовили себя добродетельной жизнью к высокому званию — быть родителями Пресвятой Девы Марии, будущей Матери Господа Иисуса Христа.

Архангел Гавриил принес Иоакиму и Анне радостную весть: молитвы их услышаны Богом, и у них родится Преблагословенная Дочь Мария, через Которую будет даровано спасение всему миру. Пресвятая Дева Мария Своей чистотой и добродетелью превзошла не только всех людей, но и Ангелов, явилась живым храмом Божиим.

Рождество Божией Матери ознаменовало наступление времени, когда начали исполняться великие и утешительные обетования Божии о спасении рода человеческого от рабства дьявола. Это событие приблизило на земле благодатное Царство Божие, царство истины, благочестия, добродетели и бессмертной жизни.

В народе празднуют три пречисты: первая Пречиста 28 августа, а Третья Пречиста приходится на праздник Введения 4 декабря.



Об этих трех «Пречистые» говорится в народной поговорке: «Первая Пречистая рожь засевает, вторая - дождем поливает, а третья снегом покрывает». Действительно, на Вторую Пречистую, обычно, идут дожди по всей Украине.



А еще в народе сохранилась такая поговорка: «Пришла первая Пречистая - одела природа ожерелье, пришла вторая Пречистая - взяла комара нечистая, а пришла Третья Пречистая - стала дубрава захламленная».



Говорят, что молитвы к Пресвятой Богородице будущих матерей о здоровье и счастье детей, на которых они ждут, в этот день имеют особую силу.

фото: pravmir.ru/



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