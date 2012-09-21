В Киеве два мажора на джипе избили водителя маршрутки

{1-} В Киеве произошло очередное ЧП с участием маршрутки– водителю джипа не понравилось, как маршрутка отъезжала от остановки, поэтому вместе с другом избил водителя микроавтобуса прямо на глазах у пассажиров.

А напоследок пообещали ему «быстрый конец», представившись сотрудниками столичной прокуратуры, сообщает ТСН.

Как рассказал сам избитый Александр, он забрал людей и уже хотел трогаться. Однако в этот момент по двери что-то стукнуло. Через окно водитель не увидел, а услышал сначала нецензурщину, а потом и мужчину, который вовсю орал.

«В этот момент он попросил меня выйти. Я вышел из автобуса, он мне сказал, что я его подрезал. Я ему ответил, что нужно ездить осторожнее, пробки, час пик», - рассказал водитель.

«Видно было, что они были необычные такие водители. Он начал просто бить водителя, бить и ничего нельзя было с этим сделать», - рассказывает пассажирка Ирина.

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Больше всего девушку и других пассажиров удивило то, что водителя дубасили сразу двое.

Александр не скрывает, ответил, как умел.

«Я вырвался. К дверям, схватил монтировку, разбил им зеркало. После этого они успокоились. Сказали, что мне конец, и уехали», - признается мужчина.

Уже под вечер жужжало все предприятие, где работает Александр. Здесь угрожали руководителю, требуя возмещения за разбитое зеркало. Представились сотрудниками городской прокуратуры из отдела убийств.

В самой же прокуратуре не подтверждают и не опровергают информацию, действительно ли их работники устроили драку. Пока проверяют.

ам пострадавший говорит, что заявления в милицию не будет писать. А коллеги водителя признаются, на его месте поступили бы так же.

Ранее «Главред» сообщал, что 25 июня в Киеве тоже произошло ЧП: водитель маршрутки №242, которая курсирует от метро «Лесная» до Индустриального моста, запер в салоне пассажирку, а когда та попробовала освободиться, избил ее.

фото, видео: tsn.ua

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