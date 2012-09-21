Ученые: из-за вспышек на Солнце 21 сентября наступит конец света

Ученые NASA прогнозируют серию мощных вспышек на Солнце 21-22 сентября, которые станут причиной аномальной погоды, геомагнитных потрясений и бурь, а также спровоцируют ряд аварий на Земле.

Ученые NASA утверждают, что 21 сентября 2012 года наступит конец света. Причем конец света наступит в прямом смысле этого слова от аномальной погоды. Об этом говорится в работе под названием «Угрозы космической погоды: социальные и экономические последствия», сообщает NASA.

Ученые ожидают серии мощнейших вспышек на Солнце. Говорят, что могут выйти из строя все энергосистемы планеты, и буквально за несколько месяцев могут погибнуть миллионы.

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21 сентября 2012 года, полагают авторы исследования, на Солнце произойдет серия вспышек. Солнце выбросит в космос огромное количество газов, которые раскалят космическую атмосферу. На Земле, вследствие этого, начнутся очень сильные геомагнитные потрясения и бури. В этот день центр космических исследований в городе Хьюстон ожидает получить сигнал тревоги, который поступит со специального спутника, наблюдающего за Солнцем. Этот сигнал сообщит человечеству о том, что опасность близка, но, по мнению авторов, все усилия в борьбе будут напрасными. Ведь для того, чтобы геомагнитная буря началась, понадобится всего несколько минут.

На первых этапах люди смогут видеть явление, которое будет напоминать полярное сияние, однако во много раз ярче. После этого выйдут из строя трансформаторы и все энергосистемы. Без электричества останутся сотни миллионов жителей планеты. В результате собственно «атаки» со стороны светила никто из жителей Земли не погибнет, но ее последствия, тем не менее, будут катастрофическими, и в течение следующих месяцев счет жертв пойдет на миллионы.

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В результате коллапса перестанут функционировать водо-, нефте- и газопроводы; остановятся системы жизнеобеспечения в больницах; выйдут из строя системы хранения продуктов; экономики более-менее развитых стран разобьет паралич. При этом быстрое восстановление энергосистем невозможно: сгоревшие трансформаторы необходимо заменить новыми, но заводы, на которых их производят, работать не будут.

В результате восстановление займет долгие годы. Как известно, подобная магнитная буря произошла в 1859 году. В то время промышленность только начала развиваться, и поэтому мир не понес очень большие потери. А сегодня человечество гораздо больше уязвимо.

Фото: Фото:nasa;видео: tsn.ua

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