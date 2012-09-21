Маркевич от игры «Металлиста» захотел аспирина

{1-} Главный тренер харьковского «Металлиста» Мирон Маркевич прокомментировал игру своей команды с леверкузенским «Байером» в Лиге Европы.

«Да, были мысли на фабрику сходить, купить себе аспирин», - заявил он журналистам.

«Но это футбол. Мы играли с хорошей командой, на выезде. Теперь будет игра дома. И главное - не терять очки в следующих встречах», - подчеркнул Маркевич.

Кроме того, у Мирован Богдановича есть претензии к форвардам, которые не выкладывались на поле на полную силу.

«Считаю ничью положительным результатом. Есть, конечно, вопросы к игрокам линии атаки. Бледненько выглядели. Но ничья с соперником уровня «Байера» - это тоже результат», - добавил тренер харьковчан.

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фото: metalist.ua

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