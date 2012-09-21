Шнобелевскую премию получил россиянин за превращение взрывчатки в алмазы

{1-}В ночь на 21 сентября в Гарвардского университета состоялась церемония вручения Шнобелевской премии. Обычно "шнобелевки" вручаются во всех нобелевских номинациях - физике, химии, медицине, литературе, экономике и борьбе за мир. Премии также присуждаются в таких областях, как биология, инженерное дело и менеджмент.

Так, Шнобелевскую премию мира 2012 года получил российский инженер Игорь Петров за разработку метода превращения взрывчатых веществ в алмазы, сообщает РИА "Новости".

"Дамы, если вам нужны алмазы, встретимся после церемонии. Но не забудьте прихватить свою взрывчатку", - пошутил Петров, работающий в компании SKN.

Как отмечается на сайте компании Петрова, наноалмазы - это синтетический порошковый материал, получаемый путем подрыва взрывчатых веществ в специальных условиях. Ученый даже получил патент на свое изобретение.

"Игнобеля" мира Петров был удостоен совместно с коллегами. Как говорится в описании проекта на сайте Южно-Уральской торгово-промышленной палаты, разработанные коллективом ученых наноалмазы "могут использоваться в гальванических процессах, при формировании новых свойств масел - моторных и энергетических, создании новых органических материалов, в электронике, создании новых типов углеродных наноматериалов, медицине и биологии, абразивных и полировальных материалах и других областях техники".

В этом году в число лауреатов вошли, помимо Петрова, японские изобретатели, создавшие устройство SpeechJammer, позволяющее людям слышать самих себя с небольшой задержкой.

Шнобелевская премия в области психологии присуждена за исследование голландских ученых "Почему Эйфелева башня кажется меньше, если глядя на нее, склонить голову влево". В числе авторов названы Анита Ирланд, Рольф Зваан и Тулио Гуадалупе. Как сообщает NEWSru Israel, два первых ученых из Нидерландов, в резюме третьего (Тулио Гуадалупе) указано: "Перу, Россия и Нидерланды".

Антинобелевскую премию получили также четверо американских исследователей, продемонстрировавшие, что с помощью сложного оборудования можно зафиксировать деятельность головного мозга у мертвого атлантического лосося.

Британско-американская команда учёных удостоилась "шнобелевки" по физике за объяснение траекторий движения "конского хвостика" - элемента прически длинноволосых человеческих особей обоего пола.

Шнобелевской премии по литературе удостоена Счетная палата при правительстве США за публикацию отчета об отчетных отчетах, который рекомендует подготовить отчет об отчете об отчетных отчетах.

В числе лауреатов оказались также профессор из Калифорнийского университета в Санта-Барбаре, выходец из России Руслан Кречетников и его аспирант Ханс Майер, изучившие причину расплескивания кофе при ходьбе. Физики пришли к выводу, что в этом виновата, в первую очередь, неравномерность шага несущего чашку.

Шнобелевская премия вручается с 1991 года, причем награды победители получают из рук нобелевских лауреатов. В прошедшей накануне церемонии, в частности, принимали участие лауреат Нобелевской премии по экономике 2007 года Эрик Маскин, лауреат "нобелевки" по физике 2005 года Рой Глаубер и лауреат премии по физиологии и медицине 2009 года Джек Шостак,

Инициатором присуждения "Игнобеля", нередко именуемого "грозой незадачливых ученых", является юмористический журнал Annals of Improbable Research. Премия традиционно присуждается за открытия, "которые сначала вызывают смех, а затем заставляют задуматься".

Фото: ig-nobel.ru

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