В Херсоне в ДТП погибли трое молодых людей

{1-}В Херсоне в результате ДТП погибли 3 человека.

Как сообщили в прес-службе МЧС, в ночь с 20 на 21 сентября, около 23:45, в Херсоне на углу улицы Черноморской и Бериславского шоссе 21-летний водитель автомобиля ВАЗ-21104 не справился с управлением и совершил столкновение с деревом. В результате ДТП водитель и два пассажира погибли на месте ДТП", - сообщили в службе.

Одна из погибших – 17-летняя девушка, жительница с.Разлив Белозерского района. Личность третьего погибшего устанавливается, это мужчина в возрасте 18-25 лет.

Напомним, 20 сентября, в Киеве произошло жуткое ДТП на Московском мосту. ДТП произошло в начале седьмого утра. Предварительно установлено, что водитель «Мерседеса» с пассажиром двигался в левом ряду в направлении Петровки. Впереди него ехал легковой автомобиль, который внезапно повернул направо.

Как выяснилось, «Жигули» двигались по встречной полосе со стороны Петровки. Избежать столкновения с ними водитель «Мерседеса» не смог.

Вследствие лобового столкновения водитель «Жигулей» погиб на месте происшествия, а водителя и пассажира микроавтобуса доставили в больницу.

В результате аварии практически вся проезжая часть в направлении Петровки была занята. Инспекторы ГАИ немедленно приняли меры, чтобы освободить для движения две полосы.

Фото: tsn.ua

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