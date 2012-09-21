Украинцы тратят тысячи гривен на прослушку

{1-}Украинцы на подслушивающие и подглядывающие устройства тратят десятки тысяч гривен.

Их не пугают даже штрафы и уголовная ответственность - по закону приобретать и использовать такую технику могут только правоохранительные органы, частные лица такого права не имеют - за это нарушение им грозит штраф от 100 не облагаемых минимумов до лишения свободы сроком до 7 лет, сообщает ТСН.uа.

По информации специалистов, чаще всего "жучки" используют в бизнес-среде. "Промышленный шпионаж - не миф. Знать о планах своих конкурентов хотят все", - считает Сергей Москвин, программист одного из крупных издательских домов.

Несколько лет назад, делая ремонт в офисе, его коллеги наткнулись на весьма странное устройство в телефонной розетке, которая считалась нерабочей. Популярной является "прослушка" политических деятелей и высокопоставленных чиновников.

В Интернет много раз "сливались" забавные диалоги, которые приписывали очень известным и авторитетным людям Украины. Самая скандальная история - "пленки Мельниченко". "Спецсредства в ходе избирательной кампании использовали, используют и будут использовать. Сейчас, в связи с изменением законодательной базы, это стало сложнее, но когда на кону депутатский мандат, в ход идет все, в том числе и спецсредства.

Политический консультант Константин Долгов отметил, что, как правило, "пишут" и "снимают" оппонентов с целью их дальнейшей дискредитации. Предупредить использование спецсредств против себя практически невозможно: в любой зажигалке или пепельницы может таиться камера, которая снимает чуть ли не в формате Full HD" – сказал он.

Но чаще всего, в не предвыборное время, прослушивающие и подглядывающие устройства используют в офисах. "Службы внутренней безопасности компании могут читать вашу переписку, смотреть какие сайты вы посещаете, прослушивать телефоны и даже устанавливать скрытые камеры", - считает бывший сотрудник государственной службы охраны.

Еще один эксперт, Олег Мудиас - владелец сети автомоек в Киеве уверен, что "прослушки" повышают эффективность труда. И снижают вероятность кражи на работе. После того, как я на своих автомойках установил муляж видеокамеры, у меня выручка выросла в два раза, а сотрудники стали меньше тратить время на перекуры и сплетни", - говорит он.

Достаточно активны и любознательны оказались домохозяйки. По словам Александра, связанного с рынком прослушивающих устройств, у таких женщин очень высокий порог подозрительности. А вот ревнивые мужчины, как правило, менее изобретательны. Они редко прибегают к прослушиванию, конечно, говорит Александр, они выслеживают своих жен сами или нанимают специальные детективные агентства. Также в последнее время обращаться за помощью экспертов по "жукам" стали супруги, которые не доверяют няням и домашним работницам. В товарной линейке "шпионской" техники даже появился новый продукт - "видеоняня" (видеодекодер и беспроводная камера).

Не секрет, что приобрести самый простой товар можно через Интернет.

фото: oxpana.by

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