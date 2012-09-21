В Одессе дом кандидата в нардепы забросали "коктейлем Молотова"

{1-} В пятницу, 21 сентября, утром двое неизвестных пытались поджечь дом кандидата в народные депутаты по 136-му избирательному округу (Суворовский район Одессы) Сергея Бовбалана.

Инцидент произошел около 5.00 в пгт. Таирова, где живет Бовбалан. Об этом рассказал начальник ОСО ГУ МВД в Одесской области Владимир Шаблиенко, сообщает «Интерфакс-Украина».

Милицию вызвал сам кандидат. Прибывшие на место происшествия правоохранители нашли рядом с домом Бовбалана двухлитровую бутылку с жидкостью с запахом нефетепродуктов (предположительно соляркой) и самодельный факел. Бовбалан не успел рассмотреть поджигателей, а те не успели ничего поджечь.

В настоящее время милиция собирает материалы для возбуждения по данному факту уголовного дела по ст. «хулиганство».

Ранее «Главред» сообщал, что в Волынской области сгорел новый дом городского головы Ковеля - Олега Киндера, в котором его семья даже не успела отпраздновать новоселье. Пожар уничтожил все жилище. По словам Киндера, установлено, что причиной возгорания был поджог.

фото: dumskaya.net, izbirkom.od.ua

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