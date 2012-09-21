В Украине выпал первый снег

{1-} В ночь на пятницу, 21 сентября, в Карпатах выпал первый снег. В частности, в горах снегом покрыты некоторые вершины, а также некоторые горнолыжные склоны.

В частности, снег выпал в районе горнолыжного комплекса «Буковель», сообщает «Корреспондент».

Ранее «Главред» сообщал, что Гидрометцентр предупреждал, что 20-21 сентября в Украине выпадет первый снег, а также пройдут сильные дожди.

В западных областях пройдут дожди, в Карпатском регионе сильные, местами очень сильные дожди, в горах с мокрым снегом; местами гроза; ветер северо-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с, на высокогорье Карпат до 25 м/с; температура ночью и днём 8-13, в горах ночью 2-7 тепла, днём 5-10.

На остальной территории без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 8-13, на побережье морей 15-18; днем 19-24, в южной части до 27.

Фото: веб-камера комплекса «Буковель»

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