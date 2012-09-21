Возмущенные фаны устроили фаер-шоу против слабой игры «Динамо»

В ночь на пятницу, 21 сентября, несколько болельщиков ФК «Динамо» (Москва) устроили акцию протеста на базе клуба в подмосковном Новогорске.

Руководители, тренерский корпус и игроки клуба пока не комментируют действия фанатов, сообщают Вести.ru.

«Все сопровождалось пиротехническим шоу. Напоследок оставили после себя сотни листовок с обращением к игрокам и надпись на асфальте перед въездом: «Не позорьте имя «Динамо», — говорится в сообщении на интернет-странице поклонников команды.

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Протест болельщиков связан с крайне неудачным стартом команды в сезоне 2012/13. Подопечные Дана Петреску, который сменил на посту тренера Сергея Силкина, сумели одержать только одну победу — в 6-м туре в гостях над столичным «Локомотивом» (3:2). Остальные семь встреч команда проиграла. В итоге — три очка и последнее, шестнадцатое место, в турнирной таблице премьер-лиги, что, конечно, не может вдохновлять болельщиков.

На сайте также был опубликован и текст обращения организаторов беспорядка на подмосковной базе «бело-голубых». В довольно резкой форме фанаты критикуют динамовцев, задавая в какой-то степени риторический вопрос: «Чего вам не хватает, чтобы играть и выигрывать?»

Резюмировав, что у команды имеется все необходимое, для того чтобы показывать победные результаты (одна из лучших тренировочных баз, «незаслуженная» поддержка болельщиков, хорошие контракты), автор послания приходит к выводу, что проблема заключается в самих игроках. Отмечается, что «глядя на мучения футболистов на поле, на глаза наворачиваются слезы».

«Мы хотим видеть игру, за которую не стыдно приходить на стадион, хотим видеть игроков с горящими глазами и сами покидать трибуны с такими же», — высказывают свои требования поклонники клуба, призывая «исправить все, пока не поздно». «А если же вас не может на это мотивировать руководство и тренеры, то, поверьте, это сделаем мы — болельщики. И методы у нас будут посерьезнее... Все только начинается...», — отмечается в заключении листовки.

фото: vesti.ru

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