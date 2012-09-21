Обнародованы подробности поджога дома кандидата в нардепы в Одессе

{1-} История с попыткой поджога дома кандидата в народные депутаты по 136-му избирательному округу Одессы Сергея Бовбалана начала обрастать подробностями.

Напомним, что инцидент произошел около 5.00 в пгт. Таирова, где живет Бовбалан.

Сам Бовбалан рассказал о подробностях происшествия, сообщает "Избирком".

«В 5:00 я проснулся от шума, был удар о стену дома, выглянув в окно, под светом фонаря увидел со спины уходящих двух мужчин спортивного телосложения. Во дворе вспыхнул огонь. Выскочил на улицу, увидел, что огонь очаг возгорания только возле ворот, стены не загорелись. Огонь погас сам через две минуты. Вызвал милицию, которая прибыла через полчаса. Во дворе обнаружил еще пять полиэтиленовых пакетов с соляркой, 2 л. бутылку и самодельный факел, без видимых следов горения», рассказал он.

Бовбалан предположил, что его не хотели сжечь, а просто намеревались припугнуть.

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В настоящее время милиция собирает материалы для возбуждения по данному факту уголовного дела по ст. «хулиганство».

Ранее «Главред» сообщал, что летом 2012-го Бовбалан возглавил группу протестующих предпринимателей с «Привоза» и «Малиновского» рынка которые ворвались в здание Одесского горсовета и потребовали от депутатов вернуть рынки в собственность городской общины, причем принять решение незамедлительно.

фото: dumskaya.net, izbirkom.od.ua

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