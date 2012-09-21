Через 50 лет украинцев может остаться не более 12 миллионов

{1-}По прогнозам, которые обнародовала председатель парламентского комитета по вопросам здравоохранения, член фракции Партии регионов Татьяна Бахтеева, через 10 лет в Украине численность населения будет составлять около 38 миллионов людей. Если такие тенденции будут сохраняться, то через 50 лет украинцев останется не больше 12 миллионов.

Между тем, украинские врачи утверждают, что более 50% украинцев не могут назвать себя здоровыми. И считают главной причиной недомоганий украинцев хроническую депрессии.

Таковы данные опроса нынешнего года Киевского международного института социологии, сообщает радио «Свобода».

Главным образом люди болеют из-за апатии к собственному здоровью. Однако, по словам экспертов, пока здоровье граждан не является приоритетом для власти, до тех пор численность больных не уменьшится.

Заслуженный врач Украины, профессор Ольга Богомолец отмечает, что ежегодно здоровье украинцев ухудшается из-за плохой экологии, высокого уровня алкоголизма среди населения, и как следствие – развития эпидемий разного характера. Но 90% болезней украинского общества вызвано собственным нежеланием людей видеть себя здоровыми.

По словам Богомолец, «отсутствует не просто культура здоровья, чтобы люди заботились о себе, а отсутствует и виденье людьми возможностей будущего своей жизни в Украине. Вследствие этого, особенно среди мужчин, очень высокий уровень и алкоголизма, и табакокурения. Все это связано с хронической депрессией населения Украины».

По данным американского информационного агентства «Bloomberg», в рейтинге стран мира по состоянию здоровья граждан Украина занимает 99-е место.

По словам председателя Общественного совета при Минздраве Олега Мусия, такая позиция Украины в мире является вполне обоснованной. Украинцы не получают необходимую медицинскую помощь из-за отсутствия надлежащего финансирования медицины, отметил Мусий.

Он также подчеркнул, что «на здравоохранение государство дает только 3,5% от ВВП. По оценкам ВОЗ, если финансирование меньше 6%, то здравоохранение вообще существовать не может. И необходимо понимать, что людям приходится платить со своего кармана. В действительности, для государства не является приоритетом здоровье собственных граждан».

фото: alina-style.com.ua

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