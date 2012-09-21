На Харьковщине регионал пиарится на таблетках от поноса

В Харьковской области произошел очередной курьезный случай, связанный с рекламой Партии регионов. В Изюме была зафиксирована раздача бесплатных медпрепаратов, в том числе и от диареи.

Об этом со ссылкой на жителей райцентра сообщает «Главное».

Издание сообщает, что начальник Южной железной дороги Виктора Остапчук является выдвиженцем Партии регионов и баллотируется по 177-му избирательному округу (Изюм, Купянск, Изюмский, Купянский, Шевченковский и Боровской районы Харьковской области).

Обращает на себя внимание набор медпрепаратов. Среди валидола, ваты, бинтов и «зеленки» - лоперамид, лекарственное средство, обладающие противодиарейным действием.

«Лоперамид повышает тонус анального сфинктера, способствует удержанию каловых масс и урежению позывов к дефекации. Действие развивается быстро и продолжается 4-6 часов», - проконсультировали издание в аптеке.

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По информации источника «Главного», работники изюмской больницы, которая находится в районе местного вокзала, разносили пакеты с медикаментами по домам и квартирам, в которых живут люди преклонного возраста. Как правило, медсестры больницы, передавая пакет с медикаментами пенсионерам, сообщали, что это подарок от кандидата в депутаты Остапчука.

Раздача медикаментов проходила в течение одного дня, а затем была прекращена, т.к. пенсионеры стали быстро делиться информацией друг с другом, и она стала достоянием широкой общественности, вызвав в Изюме возмущение жителей.

Для раздачи медикаментов от Остапчука были подготовлены списки, в которых значилось порядка 700 человек. Сколько пакетов было передано пенсионерам, не известно, но источник утверждает, что большая часть «подарков» осталась не розданной и находится на территории больницы.

Ранее «Главред» сообщал, что фотографии для билбордов, используемых в рекламе Партии регионов под лозунгом «От стабильности к благосостоянию!» были приобретены в американском фотомагазине.

фото: glavnoe.ua

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