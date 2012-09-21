Массовое отравление на Днепропетровщине: пострадали 37 детей

{1-} В Петриковском районе Днепропетровской области произошло ЧП – почти 40 школьников попали в больницу с пищевым отравлением. Районная прокуратурой уже проводит проверка по факту массового отравления, которое произошло в Чаплинской общеобразовательной школе
Об этом со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Днепропетровской области сообщает ИА «Мост-Днепр».
В течение 19-20 сентября в Чаплинскую амбулаторную больницу обратились родители 37 учеников местной общеобразовательной школы - дети жаловались на слабость и тошноту. В настоящее время один ребенок госпитализирован в Днепропетровскую клиническую больницу с диагнозом «реактивный панкреатит», остальные дети с подозрением на острую кишечную инфекцию, в связи с легкой формой заболевания, находятся на домашнем лечении.
С целью установления причин заболевания детей работает комиссия специалистов областной СЭС и главного управления здравоохранения Днепропетровской облгосадминистрации.
Ранее «Главред» сообщал, что 25 мая текущего года 22 пятикурсника Одесской национальной юридической академии на выпускном вечере отравились недоброкачественной едой. Бизнесмену грозит от 5 до 8 лет лишения свободы.
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