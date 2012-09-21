Началась продажа iPhone 5: люди ночуют в очередях

Сегодня, 21 сентября, в Австралии начали подавать смартфон iPhone 5. Как сообщают зарубежные СМИ, магазины, реализующие устройство, открылись в 8 часов утра по местному времени (01:00 по киевскому времени).

Позднее iPhone 5 начнет продаваться в Японии, Сингапуре, Гонконге, Франции, Германии, Великобритании, Канаде и США,пишет lenta.ru со ссылкой на Reuters.

Американцы занимали очередь за неделю до начала продаж смартфона.

Через неделю, 28 сентября, аппарат появится на прилавках магазинов еще 22 государств.

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Как ранее сообщалось, число предзаказов на новый iPhone в первые сутки составило более двух миллионов, что в два раза превысило аналогичные показатели iPhone 4S, вышедшего осенью 2011 года.

Эксперты полагают, что до конца сентября Apple удастся реализовать до 10 миллионов устройств.

Смартфон iPhone 5 был представлен 12 сентября на презентации Apple в Сан-Франциско. От предыдущей модели аппарат, в первую очередь, отличается увеличенным экраном диагональю в 4 дюйма, поддержкой LTE-сетей и монолитным металлическим корпусом.

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Производители также ожидают, то до конца года продажи iPhone 5 начнутся в 100 странах мира.

Как сообщал «Главред» ранее, 12 сентября компания Apple представила новый iPhone 5 в Сан-Франциско. Презентацию вел исполнительный директор Apple Тим Кук и вице-президент компании Фил Шиллер.

Новинка на 18% тоньше предшественника — толщина iPhone 5 составляет 7,6 мм и на 20% длиннее. Весит устройство 112 грамм. Смартфон оснащен дисплеем Retina диагональю 4 дюйма, разрешением 1136 на 640 пикселя.

Устройство поддерживает стандарт связи LTE (4G). Новый процессор Apple A6 позволяет обрабатывать графику в два раза быстрее.

Новый официально ввезенный и сертифицированный смартфон iPhone 5 компании Apple появится в Украине 31 октября. Украинцы смогут купить его по цене 7999 гривен.

Фото: engadget.com, mashable.com ;видео: youtube.com

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