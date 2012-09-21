Наблюдателей из Европы напугали Украиной: не пейте воду и берегите кошельки

{1-} Накануне парламентских выборов в Украине Европейская сеть по наблюдению за выборами ENEMO составила для своих сотрудников инструкцию, в которой предупредила об опасностях, которые могут подстерегать в Украине.

Инструкция гласит, что в своей деятельности наблюдатели должны руководствоваться специальным кодексом, согласно которому они обязаны «строго придерживаться политической непредвзятости», сообщает «Коммерсантъ-Украина».

Помимо политического анализа, «Инструкция» любопытна практическими рекомендациями. Они закреплены в разделе XII — «Логистика и вопросы безопасности».

«Не пейте воду из-под крана, она низкого качества. Не ходите в одиночку в темное время суток. Необходимо иметь при себе фонарик. Уличное освещение в Украине достаточно плохое»,— предостерегают авторы документа.

Кроме того, они дают еще ряд полезных советов: «Попросите вашего водителя соблюдать правила дорожного движения. Не пользуйтесь банкоматами. Не поднимайте никаких кошельков или денег, которые выпали буквально перед вами: в Украине это типичная афера».

Ранее «Главред» сообщал, что накануне Евро-2012 для зарубежных фанов был выпущен путеводитель, в котором европейцам рассказали о семечках, квасе, милиции и прочих «прелестях» украинского быта.

фото: kp.by

Новости по теме:

Сила в простоте. Топ-5 приколов выборов-2012

Немцы издали путеводитель по Украине – семечки, квас и милиция (ФОТО)

Милиции на Евро запретили щелкать семечки и выпрашивать сигареты у иностранцев