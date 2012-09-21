Игроки «Днепра» о победе над ПСВ:не нужно было к нам снисходительно относиться

21 сентября 2012, 14:38

Футболисты днепропетровского «Днепра» поделились эмоциями после неожиданной победы (2:0) «над голландским ПСВ в первом туре Лиги Европы.

Они заявили, что нашли свои моменты, а голландцы получили по заслугам, сообщает ТСН.

Евгений Коноплянка, полузащитник:

«Конечно, эмоции переполняют, очень счастливы, что такой счет. Мы дождались своих моментов. Терпение – прежде всего. ПСВ владел инициативой, но мы нашли свои моменты и забили два гола. Выполнили установку тренера и получили плоды своей работы.

Мы победили самую сильную команду группы? У каждого свое мнение. Я считаю, что с «Наполи» будет намного труднее. Будем разбирать каждого соперника и тщательно готовиться в игре».

Руслан Ротань, полузащитник:

«Перед матчем все мы волновались. Конечно, очень хотелось не ударить в грязь лицом после возвращения в Лигу Европы. Поэтому безумно рад, что у нас все получилось, и команда устроила для болельщиков настоящий праздник.

Тем более, что пришлось играть против сильного титулованного клуба, имеющий богатую историю. Возможно, кому-то показалось, что голландцы выглядели слишком пассивно, но это их проблемы. Появилось ощущение, что они относились к нам с какой то снисходительностью. Когда так - получили по заслугам».

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Виталий Денисов, защитник:

«Тренер перед игрой дал нам четкую установку - что, кому и когда делать. Как мне кажется, многое из задуманного удалось воплотить в жизнь, и именно это стало залогом итогового успеха. Ребята хорошо контролировали мяч, и в их действиях чувствовалась покой.

Что до ПСВ, то голландцы меня в какой то мере даже огорчили. Ожидал увидеть в исполнении знаменитого клуба более агрессивный футбол. При всем авторитете гостей, мы настраивались только на максимальный результат.

Естественно, хотелось отблагодарить фанам, которые заполнили «Днепр-Арену» на 100 процентов».

Виталий Мандзюк, защитник:

«Мы знали об сильные стороны ПСВ и очень тщательно готовились к этому поединку. Как известно, голландский клуб сильный своими флангами, и перекрыть им кислород на боковых линиях было одной из главных задач. Полагаю, с ним справиться удалось, и это вкупе с грамотными действиями в середине поля, с должным контролем мяча обеспечило нам победу. Мы свели к минимуму опасность у наших ворот и вместе с тем сумели реализовать свои моменты. Как говорится, счет на табло.

Предложи мне перед игрой ничью, я бы не согласился. Мы так долго шли к Лиги Европы не для того, чтобы пасовать перед грандами. И фантастическая поддержка стадиона не давала нам расслабиться, за что болельщикам огромное спасибо.

Мы рады набранным трем очкам, однако теперь пора уже думать о следующих матчах. Не склонен рассуждать о фаворитов и аутсайдеров нашей группы. Мы стремимся показывать качественный футбол, и хорошо, что у нас это получается».

Фото: ФК Днепр

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