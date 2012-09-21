На Харьковщине психопатка исполосовала ножом четырех человек

{1-} 19 сентября в Мерефе Харьковской области разыгрался триллер - психически больная женщина ножом нанесла ранения четырем гражданам – порезала им лица.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД в Харьковской области

После нападения психопатки, которое произошло на одной из улиц Мерефы, в больницу за медицинской помощью обратились четыре жителя города, имевшие колото-резаные раны лица.

На вопрос правоохранителей относительно обстоятельств получения травм пострадавшие ответили, что на улице Днепропетровской неожиданно на них набросилась незнакомая женщина с ножом. Все происходило так быстро, что они не смогли вовремя защититься от острого лезвия.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Москве на Красной площади задержан психопат с мигалкой на голове (ФОТО)

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Харьковского райотдела милиции была задержана 39-летняя местная женщина, которая обоснованно подозревается в совершении нападения.

Во время следственных действий сотрудники милиции установили, что эта местная жительница находится на учете в Харьковском областном психоневрологическом диспансере.

Как выяснилось, именно психологическое расстройство стало причиной того, что, вооружившись кухонным ножом, женщина вышла на улицу и начала нападать на людей.

В настоящее время женщина арестована, вещественные доказательства изъяты. Следственным отделом Харьковского РО возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 15, ч. 2 п. 1 ст. 115 (покушение на преднамеренное убийство двух или более лиц) Уголовного кодекса Украины. Следствие продолжается.

Ранее «Главред» сообщал, что в Змиевском районном суде Харьковской области 73-летний истец во время перерыва в заседании ранил представителя ответчика, захватил автомобиль, ранил водителя, и ударил себя ножом в шею.

фото: The New York Observer

Новости по теме:

Кровавый триллер в харьковском суде: истец с ножом напал на ответчика

В Запорожье исполосовали ножом начальника по земельным ресурсам

На Одесчине психопатка с бомбой пыталась ограбить банк на 330 тыс. (ФОТО)

В Киеве задержан психопат, который «заминировал» две станции метро