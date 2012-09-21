В Украине на выходных будет до +26 и пройдут дожди

{1-}22 сентября в Киеве облачно с прояснениями, ночью кратковременный дождь, днем без существенных осадков, ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +8...+10 градусов, днем +17...+19 градусов.

На западе Украины переменная облачность, ночью небольшой дождь, днем без существенных осадков, ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью +4...+9 градусов, днем +12...+17 градусов, сообщает Гидрометцентр.

В Карпатах преимущественно без осадков, температура ночью 0...-3 градуса, днем +7...+12 градусов.

В Моршине без существенных осадков, температура ночью +3...+5 градусов, днем +15...+17 градусов.

В Трускавце без существенных осадков, температура ночью +3...+5 градусов, днем +14...+16 градусов.

В Сваляве без осадков, температура воздуха ночью +4...+6 градусов, днем +15...+17 градусов.

На севере Украины облачно с прояснениями, кратковременный дождь, местами грозы, днем в Сумской области местами сильный дождь, только в Киевской и Житомирской областях без существенных осадков, ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +6...+11 градусов, днем +16...+22 градуса.

В центре Украины облачно с прояснениями, дождь, местами сильный, кое-где грозы, только в Винницкой, Черкасской и Кировоградской областях без существенных осадков, ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью +9...+15 градусов, днем +18...+24 градуса.

На востоке Украины облачно с прояснениями, дождь, местами сильный, кое-где грозы, ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью +10..+16 градусов, днем +20...+26 градусов.

На юге Украины облачно с прояснениями, дождь, местами сильный, кое-где грозы, только в Одесской и Николаевской областях днем без осадков, ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью +11...+15 градусов, на побережье до +18 градусов, днем +19...+24 градуса.

В Крыму облачно с прояснениями, дождь, местами сильный, кое-где грозы, ветер западный, 7-12 м/с. Температура ночью +11...+16 градусов, днем +20...+25 градусов.

В Ялте дождь, местами сильный, температура ночью +16...+18 градусов, днем +22...+24 градуса.

21 сентября температура воды в Черном и Азовском морях +19...+22 градуса, в Днепре возле Киева +17 градусов.

фото: donbass.ua

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