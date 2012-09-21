Возбуждено дело по ДТП с участием кортежа Королевской

{1-}В Луганской области милиция подтвердила факт возбуждения уголовного дела по факту ДТП с участием машины из «кортежа» лидера партии «Украина – вперед!» Натальи Королевской и второго номера избирательного списка партии Андрея Шевченко, которое произошло еще 1 сентября в 17.40 на трассе в Антрацитовском районе Луганской област, передает УНИАН.

Как сообщили в пресс-службе, дело возбуждено по ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения). Проводится дальнейшая проверка.

Как сообщалось ранее, в Луганском областном управлении ГАИ отказывались сообщить, возбуждено ли уголовное дело по факту данного ДТП.

По данным областного управления ГАИ, 1 сентября в Антрацитовском районе Луганской области на 794 км + 400 м автодороги М-03 «Киев-Харьков-Должанский» произошло ДТП, в результате которого были госпитализированы 4 человека. «Водитель ВАЗ-211040-125, 22-летний житель Антрацитовского района, двигаясь со стороны Дебальцево в Красный Луч, не справился с управлением и выехал на встречную полосу движения, где совершил столкновение с автомобилем ВАЗ-21074 под управлением 62-летнего водителя – жителя Луганска. В результате ДТП водитель ВАЗ-21074 и трое пассажиров указанных автомобилей были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

Фото: tsn.ua

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