В Харькове по неизвестным причинам загорелся трамвай

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На остановке возле плиточного завода в Харькове дотла сгорел трамвай маршрута №23.

Инцидент произошел около 11 часов дня 21 сентября на конечной остановке маршрута, сообщает ТСН.

По свидетельствам очевидцев, в момент возгорания людей в трамвае не было.

Правоохранители выясняют обстоятельства происшествия.

Как ранее писал Главред, вечером 22 июля загорелся во время движения рейсовый автобус Neoplan, следовавший по маршруту Купянск–Харьков. По словам очевидцев, автобус сгорел за 5 минут.

Чрезвычайное событие произошло в 17:38 на 524-м км автодороги "Киев–Харьков–Довжанский".

Во время движения возникла внештатная ситуация. Начал гореть моторный отсек, салон быстро заполнялся дымом. Водитель немедленно остановил автобус и высадил пассажиров. После неудачных попыток самостоятельно загасить пламя, водитель вызвал МЧСников.

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