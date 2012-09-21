На Харьковщине в ДТП погибли три человека

В четверг, 20 сентября, вечеров в Харьковской области произошло ДТП, вследствие которого погибли три человека, а еще два – попали в больницу.

Авария произошла около 22.40 на 5 км автодороги Мерефа – Лозовая - Павлоград Змиевского района, сообщает пресс-служба УГАИ ГУ МВД в Харьковской области.

27-летний водитель автомобиля Skoda Fabia, следуя со стороны Лозовой в направлении Мерефы, не справившись с управлением, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение со следующим во встречном направлении автомобилем Volkswagen Jetta, под управлением 36-летнего водителя .

В результате ДТП оба водителя и 31-летняя пассажирка автомобиля «Фольксвагена» от полученных травм погибли на месте, а два пассажира автомобиля «Фольксвагена» с телесными повреждениями доставлены в Мерефянскую и Змиевскую ЦРБ.

Сейчас правоохранительными органами устанавливаются причины и обстоятельства совершенного ДТП.

Ранее «Главред» сообщал, что в ночь на 21 сентября в Херсоне погибли 3 человека. 21-летний водитель автомобиля ВАЗ-21104 не справился с управлением и совершил столкновение с деревом. В результате ДТП водитель и два пассажира погибли на месте ДТП.

фото: gai.kharkov.ua

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